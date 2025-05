A cura della Redazione

I Carabinieri intervengono a Napoli, in via Edgardo Cortese 40 nel quartiere Arenella per una persona ferita da arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che poco prima un 22enne - dipendente dell’autorimessa - si fosse avvicinato a una decina di giovani che avevano acceso un fumogeno e li avesse invitati ad allontanarsi perché pericoloso.

Uno dei giovani avrebbe quindi estratto verosimilmente un coltello per poi colpire alla coscia destra il 22enne con un fendente per poi allontanarsi.

La vittima è stata trasferita all’ospedale Cardarelli ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia Vomero che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza.