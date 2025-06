A cura della Redazione

Questa mattina intorno alle 8, i carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli e della Stazione di Posillipo sono intervenuti in via Caracciolo nei pressi del molo AliLauro.

Il mare è stato notato il cadavere di un uomo che galleggiava tra le imbarcazioni. L’uomo non è stato ancora identificato. Indagini dei Carabinieri

Accoltellato un giovane egiziano

Questa notte un 26enne di origini egiziane è stato ferito da uno sconosciuto con un’arma da taglio, in piazza Garibaldi. Portato al Cardarelli, gli è stata diagnosticata una ferita lombare con lesione al rene destro, guaribile in 40 giorni.

L’uomo non è in pericolo di vita ma rimane in osservazione. Su dinamica e matrice indagano i carabinieri della Compagnia di Napoli Stella. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile.