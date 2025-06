A cura della Redazione

Blitz dei carabinieri in vico dei Candelari a Napoli. Sono del nucleo operativo della Compagnia Stella, tutti in borghese.

Una parte dei militari si avvia lungo vico dei Candelari, l’altro gruppo si posiziona tra vico dei Tinellari e via Carbonara, ai piedi di un altarino che un tempo accoglieva la Madonna e che ora offre casa a erbacce rinsecchite dal caldo.

Qualcuno sente puzza di blitz, quelle persone non sono turisti smarriti. Hanno tutta l’aria di essere “guardie”. Non è facile passare inosservati. La voce passa nel vicolo come la palla di un flipper. Pochi istanti dopo, una donna è sul balconcino della sua abitazione con uno zaino nero. Lo lancia via, facendolo cadere in strada.

I carabinieri hanno visto tutto. Il primo gruppo sale di corsa verso l’abitazione di quella donna, l’altro recupera lo zaino e il suo contenuto. Centinaia di dosi di droga: 502 di eroina e ben 1162 di cocaina. E ancora un altro involucro con 16 grammi di coca ancora da tagliare. Nella borsa anche un bilancino, materiale per il confezionamento e quasi 2300 euro in contante.

In manette la donna: dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.