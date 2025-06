A cura della Redazione

La Polizia di Stato di Napoli ha tratto in salvo un 40enne napoletano che, a causa dei debiti accumulati, aveva deciso di lanciarsi da un cavalcavia della Tangenziale di Napoli per togliersi la vita.

In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Napoli Nord, a seguito di diverse segnalazioni pervenute alla locale Sala Operativa, sono prontamente intervenuti sul posto, dove hanno notato un soggetto che, in evidente stato di alterazione, si trovava in bilico sul parapetto del cavalcavia, a di circa cinque metri dalla carreggiata autostradale sottostante.

I poliziotti, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, si sono avvicinati all’uomo, parlando con lui per tentare di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo. Approfittando di un momento di distrazione, gli operatori sono riusciti ad afferrarlo e a metterlo in sicurezza.

Dopo aver superato l’attimo di smarrimento, l’uomo ha iniziato a dialogare con gli agenti, spiegando le ragioni che lo avevano spinto al tentativo di togliersi la vita.

Successivamente, il 40enne è stato affidato al personale del 118 per le cure del caso.