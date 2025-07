A cura della Redazione

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato i controlli contro la vendita di merce contraffatta e l’abusivismo commerciale nei luoghi più frequentati da cittadini e turisti, come il lungomare Caracciolo e via Toledo.

In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato, solo nel weekend, più di 18.000 articoli contraffatti o privi dei requisiti di sicurezza: dalle cover per cellulari agli occhiali, cinture, borse e articoli di bigiotteria. Tra questi anche circa 1.000 magliette e gadget falsi della SSC Napoli, destinati al commercio illegale tra i tifosi.

L’operazione ha portato alla denuncia di 6 persone per contraffazione e ricettazione, mentre altri 10 venditori abusivi sono stati segnalati per commercio senza autorizzazione.

Momenti di tensione si sono registrati su via Toledo, dove un cittadino del Bangladesh ha cercato di sottrarsi al controllo, divincolandosi per fuggire tra la folla: è stato raggiunto, identificato e denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale. Un altro venditore, sempre di origine bangladese e risultato irregolare sul territorio italiano, è stato invece accompagnato all’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle pratiche di espulsione.

«Un’operazione – spiegano dalla Guardia di Finanza – che punta a tutelare non solo il mercato legale, ma anche la sicurezza dei consumatori e il decoro di alcune delle zone più rappresentative della città».