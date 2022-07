A cura della Redazione

Armi in casa e munizioni, arrestato. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Luigi Santamaria, nel quartiere Camaldoli.

Trovata una pistola semiautomatica calibro 9x21 con 9 cartucce mentre, in un ripostiglio, c'era una “Beretta” modello 34 calibro 9 priva di caricatore. Entrambe avevavno la matricola abrasa.

L’uomo, un 25enne napoletano, è stato arrestato per detenzione abusiva di armi clandestine e relativo munizionamento, nonché deve rispondere anche di ricettazione.