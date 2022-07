A cura della Redazione

Auto e ciclomotori parcheggiati in strada senza assicurazione. La Polia e gli agenti della Municipale di Napoli hanno effettuato controlli nel quartiere di Ponticelli.

In particolare, attenzione via Miranda, via della Valle, via Paolillo, via de Meis, via Fellapane, via del Salice e via Commissario Ammauto.

Qui sono stati rinvenuti 24 vetture e 18 scooter in sosta senza tuttavia che risultassero privi di copertura RCA. Tutti sono stati sequestrati.