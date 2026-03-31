A cura della Redazione

Circa 5.000 litri di gasolio di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’operazione finalizzata al contrasto dei traffici illeciti di prodotti petroliferi. Tre persone sono state denunciate.

L’intervento è stato condotto dai militari del Comando Provinciale, in particolare dai “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego, durante un’attività di controllo economico del territorio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Nel corso dell’operazione è stato individuato un box auto utilizzato come deposito abusivo di carburante. All’interno del locale erano presenti cinque serbatoi di tipo “bulk”, da circa mille litri ciascuno, contenenti gasolio sottratto al pagamento delle accise e destinato a rifornire veicoli attraverso una rete di distribuzione illegale.

All’interno del deposito sono stati sorpresi tre soggetti, tutti già noti alle forze dell’ordine, denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con le accuse di contrabbando di prodotti energetici e omessa denuncia di materie esplodenti.

L’operazione ha consentito anche di prevenire un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica: la detenzione di grandi quantità di carburante in un locale privo di autorizzazioni rappresenta infatti un serio rischio sia per gli utilizzatori che per i residenti degli edifici circostanti.

L’attività si inserisce nel più ampio piano di controlli intensificati dalla Guardia di Finanza per contrastare fenomeni speculativi e traffici illeciti nel settore dei carburanti.