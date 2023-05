A cura della Redazione

Era ai domiciliari ma non riesce a stare in casa e se ne va in giro durante la festa per Scudetto del Napoli. E' così che è stato nuovamente arresto un 26enne napoletano.

Il giovane era a bordo di uno scooter in via Emanuele De Deo angolo via Concordia, ai Quartieri Spagnoli, quando i poliziotti del Commissariato Montecalvario - impegnati nei servizi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza proprio in virtù della festa per i campioni d'Italia - gli hanno intimato l’alt. Il 26enne, però, alla vista degli agenti si è dato alla fuga in direzione di corso Vittorio Emanuele facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, che già conoscevano il soggetto per i suoi precedenti (reati contro il patrimonio) si sono recati presso la sua abitazione accertandone l’assenza ma, poco dopo, lo hanno notato mentre stava rientrando nello stabile. In quel momento l'uomo ha dato in escandescenze aggredendoli fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Questa volta il 26enne deve rispondere di evasione, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale.