A cura della Redazione

Approfitta della calca in strada per la festa Scudetto del Napoli per rubare un portafogli, arrestato dalla Polizia.

Stanotte, gli agenti del Commissariato San Ferdinando sono stati avvicinati in piazza Municipio da una persona la quale ha raccontato che, poco prima, mentre era in piazza Trieste e Trento, le era stato sottratto il portafogli da un uomo e che, grazie all’aiuto di alcuni passanti, era riuscita a bloccarlo.

Gli agenti lo hanno raggiunto identificandolo per un 25enne genovese e lo hanno denunciato per furto. Il portafogli è stato restituito al proprietario.