A cura della Redazione

Ordinanza di custodia in carcere nei confronti di un 33enne extracomunitario, gravemente indiziato di rapina, in concorso con altri due soggetti in corso di identificazione, con le aggravanti di aver agito in circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e di aver commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale.

La notte del 19 aprile sdcorso, in piazza Garibaldi a Napoli, un passante, mentre era in attesa dell’autobus, era stato accerchiato da tre individui che, dopo averlo strattonato, gli avevano strappato il telefono cellulare dalle mani e puntato contro un taglierino per costringerlo a cedere la borsa a tracolla, non riuscendovi solo a causa della resistenza opposta dalla vittima.

La successiva attività investigativa, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, articolatasi attraverso l’analisi dei numerosi impianti di videosorveglianza presenti in zona, nonché mediante l’individuazione fotografica effettuata con esito positivo dalla vittima, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato. Quest’ultimo è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo presso la Casa Circondariale “Aosta” di Brissogne (Aosta), dove è attualmente detenuto in espiazione di una condanna definitiva emessa per un altro procedimento penale.