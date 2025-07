A cura della Redazione

A pochi minuti dalla mezzanotte un extracomunitario ancora da identificare è stato soccorso da personale del 118 in via della Maddalena (quartiere Pendino) a Napoli. Al braccio e alla mano ferite di coltello. Portato al Pellegrini, gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in 20 giorni e poi l’hanno dimesso. Indagini e intervento dei Carabinieri della PMZ Stella.

Questa mattina, intorno alle 4,15, un 22enne di Casalnuovo è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare. Alla gamba destra una ferita da arma da fuoco. Intervenuti sul posto i carabinieri della PMZ Poggioreale. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei militari, i fatti sarebbero accaduti in via della Bussola (quartiere San Pietro a Patierno).

Indagini in corso per ricostruire esatta dinamica e matrice.