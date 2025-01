A cura della Redazione

Ieri notte i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per lesioni, violenza e minaccia a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio una donna di 41 anni, già nota alle forze dell'ordine. Lo zio era al pronto soccorso dell'ospedale Cotugno a Napoli.

Lamentando, a suo dire, la lunga attesa insieme a tre parenti, la 41enne ha minacciato la dottoressa di turno, poi l'ha aggredita.

La donna è finita in manette, sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio. I tre parenti sono stati denunciati per minaccia a personale sanitario. Per il medico lesioni guaribili in 5 giorni.

Non è la prima volta che avvengono aggressioni nei confronti del personale sanitario, giovedì scorso una donna ha aggredito a calci e pugni il personale sanitario di un ospedale romano e per questo è stata arrestata.

Il 22 dicembre violenta aggressione al Pronto Soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio (Varese). quattro poliziotti e un'infermiera feriti e danni nell'area triage.

Solo gli ultimi episodi di una lunga serie.