Giornata della Memoria celebrata al teatro San Carlo, per ricordare le vittime dell'Olocausto: le magistrali esecuzioni dei professori d'orchestra, unitamente al meraviglioso canto del coro delle giovanissime voci bianche ci hanno regalato momenti di straordinaria emozione.

Particolarmente toccante la lettura della poesia "la diversità" composta e recitata da Dahami Jayasuriya, studentessa del Liceo Sannazzaro di Napoli.

Il prefetto di Napoli Michele di Bari, alla presenza del presidente della Regione Vincenzo de Luca, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, della vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e di tanti sindaci ha conferito alla memoria di cittadini dell'area metropolitana di Napoli, su decreto del Presidente della Repubblica, le medaglie d'onore, consegnate ai loro familiari, per il sacrificio patito a causa della deportazione nei campi di sterminio nazisti.

La presenza di tanti studenti e studentesse dell'area metropolitana di Napoli in un teatro gremito di autorità locali, nazionali, religiose, militari, scolastiche ed universitarie dimostra che il messaggio lasciato sulle spalle di giganti, come Liliana Segre, dovrà continuare a camminare sulle gambe di chi resta, nella convinzione che ciò che accadde, quelle azioni disumane non siano da considerare solo come orrendo ricordo del passato, ma serva da monito affinché in futuro certe cose non accadano mai più.