Siamo in una traversa di piazza Bovio a Napoli. Una ragazza è appena uscita da un locale in compagnia del suo fidanzato per festeggiare San Valentino. Improvvisamente le si avvicina un uomo che le strappa la borsa dalla mano e scappa. I due giovani si mettono al suo inseguimento per recuperare la borsa contenente soldi e documenti.

In quel momento sopraggiunge una pattuglia della Guardia di finanza che, allertata da alcuni passanti, blocca lo scippatore, un 31enne di Pozzuoli, e lo trae in arresto, mettendolo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

All’esito del giudizio direttissimo, l’autore del furto, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, viene condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, da scontare agli arresti domiciliari presso l’indirizzo di residenza.