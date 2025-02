A cura della Redazione

La cittadinanza dei Camaldoli è seriamente preoccupata per la escalation di furti in appartamento che ha portato gruppi di residenti ad organizzare delle ‘ronde’ per il controllo del territorio.

Gli episodi più eclatanti si sono verificati la scorsa settimana in località Camaldolilli, dove i cittadini riuniti nel Comitato Agnolella Camaldolilli si sono immediatamente attivati per far fronte alla criticità, fino ad intervenire per raggiungere i ladri, che però sono riusciti a dileguarsi.

"La situazione è insostenibile - si legge in una nota a firma di Antonio Varriale, presidente del Comitato Agnolella - e chiediamo pertanto l’intervento dello Stato attraverso la maggiore presenza delle forze dell’ordine e il potenziamento dei controlli, da implementare soprattutto nei vicini campi rom di Scampia e di Mugnano, accampamenti nei quali, secondo ripetute segnalazioni, vivrebbero gli autori dei furti. Per sensibilizzare contro un problema che continua a mettere gravemente a rischio sia la sicurezza che la vivibilità del territorio, abbiamo organizzato una fiaccolata prevista per le ore 17:00 di domani - martedì 25 febbraio - in località Camaldolilli, all’incrocio tra via Agnolella e via Sant’Ignazio di Loyola”.