Questa notte i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria un ragazzo napoletano, appena 14enne, incensurato. Il giovane è gravemente indiziato del tentativo di omicidio di un coetaneo commesso con un coltello.

I fatti sono avvenuti in pieno centro cittadino, in zona Piazza Dante, ed in ora notturna. La vittima era stata attirata ad un incontro con il suo aggressore per un “chiarimento” a seguito di un precedente litigio, ma è stata immediatamente e proditoriamente colpito con due coltellate, una ad un braccio e una all’addome. Quest’ultima ferita, particolarmente penetrante, ha comportato una copiosa perdita di sangue nonché il conseguente trasporto della vittima al pronto soccorso.

I Carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa, hanno raccolto le prime informazioni sull’accaduto dalla vittima che ha dichiarato di conoscere il suo aggressore. Pertanto, i militari, ad esito di serrate e tempestive indagini, sono riusciti in un brevissimo lasso di tempo, non solo ad individuare compiutamente il presunto aggressore, ma a ricostruire la corretta e completa dinamica dei fatti.

Si è proceduto infatti all’ascolto di testi presenti in loco, ma soprattutto all’analisi delle immagini estrapolate da un sistema di videosorveglianza presente sul luogo dei fatti. Attraverso queste attività, quindi, si è arrivati all’identificazione dell’indiziato che, dapprima non reperito, è stato poco dopo rintracciato dagli operanti. All’atto del fermo, infatti, il presunto autore indossava ancora i capi d’abbigliamenti ripresi dai sistemi di videosorveglianza. Il minore è stato pertanto accompagnato al Centro di Prima Accoglienza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della convalida salva sempre la presunzione di innocenza.