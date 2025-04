A cura della Redazione

Il beauty contest internazionale Miss Europe Continental torna con la nuova edizione, dodicesima per la kermesse. Il Concorso, ideato e realizzato dal produttore e presidente Alberto Cerqua, annuncia la data della storica Finale Europea, evento di punta nel panorama del glamour e della moda internazionale, che si terrà il 14 novembre 2025.

La Finale Europea è l’evento che accoglie reginette di bellezza da ogni nazione d’Europa per proclamare tra di loro la più bella, colei che indosserà la corona e onorerà il titolo di Miss Europe Continental per tutto l’anno successivo alla sua incoronazione.

Oltre alla data si riconferma la location: il Teatro Mediterraneo, sito nel complesso della Mostra d’Oltremare, polo di riferimento per tutti gli eventi di rilievo della città di Napoli. Difatti ancora una volta la produzione di Miss Europe Continental riconferma come sede la città di Napoli che con i suoi scenari unici continua ad affascinare il pubblico e le Miss partecipanti al concorso.

Importantissima riconferma per questa edizione è la conduzione della talentuosa e affascinante Veronica Maya, presentatrice storica del Concorso. Conduttrice molto amata dal pubblico italiano, Veronica ha raggiunto la popolarità grazie alla partecipazione in tanti programmi Rai, come Dribbling, lo Zecchino d’Oro, UnoMattina Estate, Linea Verde, Verdetto Finale, L’Italia che fa. Una personalità di spessore e poliedrica che le ha permesso negli anni di consolidare una carriera di successo senza mai perdere di vista valori importanti come la famiglia e l’impegno nel sociale, con un particolare occhio di riguardo per attività a sostegno dei diritti dell’infanzia e delle donne, oltre a numerose altre cause di rilievo.

Veronica è attualmente sotto i riflettori durante il sabato sera di Rai Uno, partecipando come concorrente insieme ad altri personaggi noti al programma condotto da Carlo Conti Ne vedremo delle belle, trasmissione che mescola intrattenimento e talento.

La produzione promette di annunciare a breve altri personaggi che comporranno il cast dell’edizione 2025. Non mancheranno oltre alla Maya personaggi di fama nazionale ed internazionale nel cast formato da conduzione e giuria, così come molti saranno i volti noti e amati dal pubblico sulle scene del celebre Red Carpet.

Mentre cresce l’attesa per i nuovi eventi e il cast della dodicesima edizione, lo show precedente è disponibile sulla piattaforma streaming Prime Video, incluso con Prime Video Italia. Tutti i contenuti speciali sono visibili sul canale Youtube del Beauty Contest, poi tante news e curiosità sulle pagine social ufficiali.