A cura della Redazione

Quando i carabinieri hanno spalancato la porta, le mani di un 46enne napoletano erano strette al collo della madre. E non è bastato l’intervento dei militari a fermare rabbia, insulti e minacce di morte.

Succede questa notte a Ponticelli, quartiere nella periferia orientale del capoluogo. Al 112 una richiesta di aiuto: qualcuno sente urlare e probabilmente non è la prima volta.

I carabinieri della stazione di Ponticelli e quelli del nucleo radiomobile arrivano in pochi istanti. Scoprono che un 46enne già noto alle forze dell’ordine aveva appena aggredito la madre. I motivi non sono ancora chiari ma, da quello che è emerso, non sarebbe la prima volta. L’uomo è finito in manette e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Trascorrerà la Pasquetta nel carcere di Poggioreale.