Questa mattina, nello storico Chiostro del Pozzo della sede del Comando Provinciale di Napoli, il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, militari dei Reparti dipendenti e delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La visita, a pochi giorni dalla cerimonia che segnerà il suo passaggio di consegne, ha assunto il valore di un saluto e ringraziamento ai carabinieri napoletani, già da lui definiti «i veri influencer della legalità».

«Al comando provinciale di Napoli e alla città di Napoli – ha dichiarato – sarò per sempre legato. Ho trovato qui il vero cuore del carabiniere, quello che ascolta, che è vicino alla persona in difficoltà, che scava tra le macerie e che piange quando non riesce a salvare una vita».

Il Generale La Gala ha ricordato i 10 militari deceduti in Campania nell’ultimo anno e i 576 feriti in servizio, sottolineando il sacrificio quotidiano che caratterizza l’Arma. Ha inoltre evidenziato i risultati raggiunti: arresti di latitanti, contrasto alla criminalità organizzata, 73 arresti per truffe agli anziani e 1.500 per violenza di genere.

«Le operazioni più importanti – ha concluso – sono quelle che non si vedono, perché rappresentano la vicinanza quotidiana al cittadino. Questa resterà sempre la nostra missione».