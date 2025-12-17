A cura della Redazione

Questa mattina, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Francesco Gargaro, ha effettuato una visita istituzionale al Comando Provinciale Carabinieri di Napoli per formulare gli auguri di Natale al personale.

Nel corso della visita, svoltasi nel chiostro del pozzo della caserma “Pastrengo”, l’Alto Ufficiale, accolto dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Biagio Storniolo, ha incontrato i militari del Comando, rivolgendo loro parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso a tutela della legalità e della sicurezza del territorio.

Nella circostanza, il Generale di Divisione Gargaro ha consegnato ricompense ed encomi a militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio contro la criminalità organizzata, riconoscendo professionalità, spirito di sacrificio e dedizione al dovere.

Un momento solenne e partecipato, che ha rappresentato non solo un’occasione di augurio per le imminenti festività natalizie, ma anche un segno concreto di vicinanza dell’Istituzione ai Carabinieri impegnati quotidianamente in una realtà complessa come quella dell’area metropolitana di Napoli.