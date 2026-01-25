A cura della Redazione

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine.

I tre sono stati fermati intorno alle 2 in viale J.F. Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta, mentre viaggiavano a bordo di un’auto a noleggio. Durante il controllo i militari hanno rinvenuto una pistola Beretta FS calibro 9x19 Parabellum, con matricola abrasa.

L’arma, poggiata dietro i sedili anteriori, era pronta a sparare, con colpo in canna e 14 cartucce nel caricatore.

Sequestrati anche un coltellino, due taglierini, una bustina di marijuana, gioielli per i quali non sono riusciti a fornire spiegazioni e quasi 3mila euro in contante.

Il tre sono stati portati in carcere, arrestati per detenzione di arma clandestina.

La pistola sarà sottoposta ad accertamenti dattiloscopici e balistici per verificare se sia stata utilizzata in fatti di sangue