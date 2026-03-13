Il tour di Francesco Gabbani ha fatto tappa al Teatro Palapartenope di Napoli, regalando al pubblico una serata intensa, emozionante e ricca di momenti indimenticabili.

Sin dalle prime note l’artista toscano ha dimostrato la sua straordinaria capacità di coinvolgere la platea. Il Palapartenope si è trasformato in un grande coro collettivo, con i fan pronti a cantare ogni parola dei suoi successi più amati. Da “Amen”, con cui conquistò il pubblico del Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, fino alla contagiosa “Occidentali’s Karma”, il pezzo che lo ha portato alla vittoria tra i Big e che continua a far ballare intere platee. Il pubblico partenopeo ha risposto con entusiasmo travolgente, accompagnando l’artista con applausi, cori e una partecipazione calorosa che ha reso la serata ancora più speciale.

Uno dei momenti più suggestivi della serata è arrivato con il toccante omaggio alla grande Ornella Vanoni. Con rispetto e sensibilità, Gabbani ha voluto rendere tributo a una delle voci più iconiche della musica italiana, regalando al pubblico un momento di intensa emozione che ha unito eleganza e memoria musicale: “Un sorriso dentro al pianto” brano scritto per la sontuosa Ornella.

Il pubblico ha salutato Francesco Gabbani con una lunga standing ovation, confermando ancora una volta quanto la città di Napoli sappia accogliere e celebrare gli artisti che portano sul palco passione, talento e autenticità.