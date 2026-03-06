A cura della Redazione

Momenti di paura nella serata di ieri a Napoli, dove una donna di 32 anni è stata accoltellata a bordo di un autobus in via Simone Martini. La vittima, rimasta cosciente dopo l’aggressione, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Ospedale Cardarelli, dove è arrivata con ferite al volto e alle braccia. Le sue condizioni non sono considerate gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito, l’aggressore – un uomo di 39 anni originario del quartiere Pianura – avrebbe agito senza un apparente motivo. I due non si conoscevano. Armato di coltello, l’uomo avrebbe trattenuto la donna sotto minaccia per circa quindici minuti prima di colpirla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo poco dopo l’aggressione. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato addosso al 39enne anche un’altra lama.

L’uomo, già in cura per problemi psichiatrici, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali gravi e sequestro di persona ed è stato trasferito nel carcere di Carcere di Poggioreale.

La donna resta ricoverata al Cardarelli per le cure e gli accertamenti del caso.