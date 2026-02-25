A cura della Redazione

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due soggetti gravemente indiziati di concorso nei reati di rapina e sequestro di persona.

Il provvedimento riguarda un episodio avvenuto nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, ai danni di un anziano professionista di 86 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate nel marzo 2025, due individui, travestiti da postini, si sarebbero introdotti nell’abitazione della vittima con il pretesto di dover consegnare un pacco postale. Una volta all’interno, avrebbero consentito l’ingresso di altri complici.

La persona offesa sarebbe stata immobilizzata legandola con fascette in plastica, mentre i malviventi si appropriavano di una somma pari a 25.000 euro in contanti, custodita all’interno di una cassaforte.

L’attività investigativa, articolatasi attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, perquisizioni domiciliari, analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e l’escussione di testimoni, ha consentito di ricostruire l’intera fase organizzativa ed esecutiva dell’azione delittuosa.

Il provvedimento eseguito rappresenta il seguito dell’operazione già condotta lo scorso 11 settembre, che aveva portato all’arresto di altri due complici coinvolti nello stesso episodio. Questi ultimi, nella giornata di ieri, a seguito di giudizio abbreviato, sono stati condannati rispettivamente a sette e a oltre undici anni di reclusione, oltre al pagamento della multa.

Si precisa che la misura cautelare è stata disposta nella fase delle indagini preliminari e che, avverso la stessa, sono ammessi mezzi di impugnazione. I destinatari del provvedimento sono da ritenersi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.