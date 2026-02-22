A cura della Redazione

Tre minori in auto, 48 la somma delle loro età. Due 17enni e un 14enne, al volante il più giovane.

Succede nel quartiere San Carlo Arena di Napoli, in via San Rocco. I carabinieri della Stazione di Capodimonte sono impegnati in un servizio notturno di controllo del territorio quando notano una Fiat Panda guidata da un ragazzino.

Scatta l’alt ma i tre si comportano come adulti. Non stiamo facendo nulla di male, dicono. Dopo aver spiegato loro che guidare a 14 anni è reato, i militari trovano nell’auto due centraline elettroniche alterate. Di quelle utilizzate per forzare le difese tecnologiche delle auto di ultima generazione.

Sono stati tutti denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Il 14enne risponderà anche di guida senza patente.

