A cura della Redazione

Un minorenne italiano residente in provincia di Caserta è stato sottoposto a custodia cautelare presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida con l’accusa di partecipazione, attraverso canali virtuali, a un’associazione con finalità di terrorismo legata allo Stato Islamico.

Il provvedimento, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, nasce dalle indagini condotte dalla Digos di Napoli e Caserta, coordinate dalla Procura minorile e supportate dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Gli investigatori hanno accertato che, nell’estate 2025, il giovane avrebbe condiviso online il giuramento di fedeltà all’organizzazione terroristica, mantenendo contatti virtuali con soggetti riconducibili al gruppo e attivi in Siria.

Dalle attività investigative è inoltre emerso che il minorenne avrebbe diffuso in rete video su tecniche terroristiche e contenuti scaricati dal dark web, tra cui istruzioni per la realizzazione di esplosivi artigianali, condivisi anche con alcuni coetanei residenti in Campania, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

Nei prossimi giorni il giovane sarà interrogato dal Gip nell’ambito del procedimento giudiziario.