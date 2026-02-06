A cura della Redazione

Un cittadino ghanese, rientrato in Italia dal proprio Paese di origine, è stato fermato all’aeroporto di Napoli nel corso di un controllo congiunto effettuato dai finanzieri della Compagnia di Capodichino e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Durante le verifiche sul bagaglio da stiva, gli operatori hanno rinvenuto oltre 2.000 compresse di medicinali prive di prescrizione medica, più di 80 chilogrammi di prodotti vegetali sprovvisti di certificazione fitosanitaria, potenzialmente pericolosi per le colture nazionali, e un machete con lama di circa 50 centimetri, abilmente occultato in un doppiofondo della valigia.

Al termine delle operazioni, tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli per il reato di porto di armi od oggetti atti a offendere, oltre che per violazioni della normativa nazionale e comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali.