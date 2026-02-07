A cura della Redazione

«Nella colmata mettiamoci Manfredi», è la scritta offensiva contro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, comparsa sui muri di Bagnoli in occasione del corteo contro l’America’s Cup, scatenando la condanna di esponenti istituzionali e politici che hanno espresso solidarietà al primo cittadino.

A denunciare l’episodio è stato il presidente della Commissione Urbanistica del Consiglio comunale, Massimo Pepe, che ha sottolineato come il diritto a manifestare non possa mai degenerare in violenza verbale o intimidazioni, invitando gli organizzatori della protesta a prendere le distanze dall’accaduto.

Messaggi di solidarietà al sindaco sono arrivati anche dal presidente della Regione Campania Roberto Fico, dal capogruppo del PD al Comune di Napoli Gennaro Acampora e dal vicepresidente regionale Mario Casillo, che hanno condannato l’episodio definendolo grave e inaccettabile, evidenziando come insulti e minacce non possano sostituire il confronto democratico e rischino di alimentare un clima di tensione dannoso per l’immagine della città.