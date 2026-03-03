A cura della Redazione

Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Squadra Mobile di Napoli, al termine di un’operazione congiunta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati, nell’ambito di un’inchiesta che complessivamente coinvolge 71 persone.

Le indagini hanno riguardato le organizzazioni camorristiche riconducibili ai cartelli Mazzarella e Alleanza di Secondigliano, attivi in città e in provincia. L’attività investigativa si è concentrata, in particolare, sui quartieri interessati da una recente rimappatura degli equilibri criminali: Forcella, Duchesca, Maddalena, Sanità, Vasto, Arenaccia, Borgo Sant’Antonio Abate, Poggioreale, Rione Amicizia e San Giovanniello.

Gli inquirenti hanno ricostruito il controllo dei territori attraverso presidi stabili degli affiliati e l’uso sistematico delle armi da fuoco, documentando rivalità armate tra gruppi contrapposti, strategie di alleanza e mutua assistenza, nonché attività estorsive ai danni di commercianti e operatori economici. Accertata anche la gestione delle piazze di spaccio e dei proventi illeciti destinati al mantenimento degli affiliati, compresi quelli detenuti e le loro famiglie.

Con una delle ordinanze eseguite è stato inoltre delineato il grave quadro indiziario nei confronti del presunto secondo esecutore materiale dell’omicidio di Durante Emanuele, vittima di un agguato di camorra il 15 marzo 2025. L’episodio si inserisce nel conflitto armato tra gruppi criminali delle aree della Sanità e di Piazza Mercato, volto a conquistare l’egemonia sui territori attraverso azioni dimostrative di forza.

Per lo stesso delitto, con un precedente provvedimento cautelare, era già stato ricostruito il quadro indiziario nei confronti del presunto mandante e di un altro esecutore materiale.

Contestualmente alle misure personali, è stato disposto il sequestro preventivo di conti correnti, immobili e società riconducibili ad alcuni indagati, anche con sedi in altre regioni.