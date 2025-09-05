A cura della Redazione

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno fermato in via Sant’Antonio Abate un 21enne napoletano con precedenti, trovato con 8 grammi di marijuana a bordo della sua auto.

Il successivo controllo presso la sua abitazione ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga: circa 3,8 chili di marijuana, 400 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.