Fine settimana di controlli serrati da parte della Polizia di Stato nelle aree della movida e nei quartieri più sensibili della città. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai Nibbio e alla Polizia Locale, hanno passato al setaccio le zone di Mergellina, Largo Sermoneta, Fuorigrotta e San Giovanni a Teduccio.
Movida di Mergellina
Negli “chalet” e lungo il litorale, i poliziotti hanno identificato 330 persone, di cui 69 già note alle forze dell’ordine, e controllato 76 veicoli.
Lotta ai parcheggiatori abusivi
Nel corso della settimana i Nibbio, con il supporto della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio mirato contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi:
- 81 persone identificate, 25 con precedenti;
- una denunciata per reiterazione dell’attività illecita;
- 49 veicoli controllati, 2 sequestrati amministrativamente;
- 24 violazioni al Codice della Strada contestate.
Fuorigrotta e San Giovanni a Teduccio
Controlli intensificati anche in due aree calde della città:
- 632 persone identificate, di cui 144 con precedenti;
- 210 veicoli controllati, 3 sequestrati amministrativamente;
- 28 violazioni al Codice della Strada rilevate.
L’attività straordinaria conferma la linea di massima attenzione e prevenzione adottata dalla Questura di Napoli per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, garantire la sicurezza nei luoghi della movida e migliorare la vivibilità nei quartieri cittadini.