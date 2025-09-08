A cura della Redazione

Fine settimana di controlli serrati da parte della Polizia di Stato nelle aree della movida e nei quartieri più sensibili della città. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme ai Nibbio e alla Polizia Locale, hanno passato al setaccio le zone di Mergellina, Largo Sermoneta, Fuorigrotta e San Giovanni a Teduccio.

Movida di Mergellina

Negli “chalet” e lungo il litorale, i poliziotti hanno identificato 330 persone, di cui 69 già note alle forze dell’ordine, e controllato 76 veicoli.

Lotta ai parcheggiatori abusivi

Nel corso della settimana i Nibbio, con il supporto della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio mirato contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi:

81 persone identificate , 25 con precedenti;

, 25 con precedenti; una denunciata per reiterazione dell’attività illecita;

per reiterazione dell’attività illecita; 49 veicoli controllati , 2 sequestrati amministrativamente;

, 2 sequestrati amministrativamente; 24 violazioni al Codice della Strada contestate.

Fuorigrotta e San Giovanni a Teduccio

Controlli intensificati anche in due aree calde della città:

632 persone identificate , di cui 144 con precedenti;

, di cui 144 con precedenti; 210 veicoli controllati , 3 sequestrati amministrativamente;

, 3 sequestrati amministrativamente; 28 violazioni al Codice della Strada rilevate.

L’attività straordinaria conferma la linea di massima attenzione e prevenzione adottata dalla Questura di Napoli per contrastare fenomeni di illegalità diffusa, garantire la sicurezza nei luoghi della movida e migliorare la vivibilità nei quartieri cittadini.