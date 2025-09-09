A cura della Redazione

Passaggio di consegne alla guida della Legione Carabinieri “Campania”. Il Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala lascia il comando per assumere a Roma il prestigioso incarico di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri. Al suo posto subentra il Generale di Divisione Francesco Gargaro.

La cerimonia di insediamento si è svolta nel cortile d’onore della Caserma Salvo D’Acquisto di Napoli, alla presenza del Vice Comandante Generale dell’Arma e Comandante Interregionale “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, insieme a numerose autorità civili e militari della Campania.

Nel suo discorso di commiato, il Generale La Gala ha sottolineato l’impegno quotidiano dei carabinieri campani, definiti “silenziosi eroi di tutti i giorni”, capaci di mettere al centro il cuore dell’Arma: la vicinanza ai cittadini, la solidarietà, il coraggio e il sacrificio. “Siate influencer della legalità – ha detto ai militari – il vostro compito è parlare ai giovani”.

Con l’arrivo del Generale Gargaro, la Legione Carabinieri Campania si prepara a proseguire nel solco della continuità, rafforzando il legame con la comunità e la lotta per la sicurezza e la legalità.