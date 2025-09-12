A cura della Redazione

Rapina shock nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, dove un anziano professionista è stato immobilizzato con fascette di plastica e derubato da un gruppo di malviventi che si sono introdotti nella sua abitazione fingendosi corrieri. Il bottino ammonta a 25mila euro in contanti, custoditi all’interno della cassaforte di casa.

I fatti risalgono al 19 marzo scorso. Due individui, travestiti da postini, si sono presentati alla porta dell’anziano con la scusa di consegnare un pacco. Una volta ottenuto l’accesso, hanno fatto entrare altri due complici. La vittima è stata immobilizzata e derubata.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli, hanno portato oggi all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, ritenute gravemente indiziate per i reati di rapina e sequestro di persona in concorso.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, a numerose testimonianze e ad attività tecniche e perquisizioni, i militari sono riusciti a ricostruire l’intera dinamica dell’aggressione.

Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici ancora in fuga.