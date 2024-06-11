Elezioni comunali a Torre Annunziata. Di seguito i risultati sulle preferenze dei candidati al consiglio comunale:
Azione – Siamo Europei
CIRILLO EMANUELA 238
BERGAMASCO CLAUDIO 190
MANTO GAETANO 137
MIELE ROBERTA 121
ALTURA ADELAIDE 32
MATRONE MICHELE 32
GALLO SALVATORE 29
CONTILLO GIANPIERO 24
OSTUNI ANTONIO 13
DE ROSA SALVATORE 9
CIRILLO STEFANIA 6
CIRILLO ANIELLO 5
LANGELLA GENNARO 3
GRANATA EMMANUELA 1
ESPOSITO DENNIS BRUNO 0
SANTACROCE GAIA 0
SICIGNANO NICOLA 0
MAURO SIMONA 0
+ Europa
DI MAIO MARIA 301
SALVI GERARDO 251
NOCERINO RAFFAELLA 113
FRASCHETTA ANTONIO 39
BIFULCO MICHELA 38
GIGLIO PASQUALE DANIELE 32
LANGELLA STEFANIA 29
VITIELLO LOREDANA 28
SCARPA SALVATORE 26
DI VINCENZO MARY 19
ESPOSITO MICHELE 17
SAVINO GRAZIA 11
CATAPANO SALVATORE 6
BUCCIERO FABIO 5
SOLIMENO FILOMENA 4
MANZO FERDINANDO 3
CONTE ROBERTO 2
ANDOLFI IVANO 0
ESPOSITO GIUSEPPE 0
CARPENTIERI PASQUALE 0
Per le persone e la comunità
ALESSANDRELLA FRANCESCO 115
COMMONE RITA 101
TRERE' GIUSEPPE 83
MOLLO LUIGI 61
SANNINO PAOLA 60
SARTO LINO 46
BRANCACCIO PATRIZIA 43
COPPOLA MAURIZIO 38
QUILICI BIANCA 37
FARINA GUIDO 30
CASO GRAZIA 17
SCASSILLO STEFANIA 13
VERDOLIVA ANTONELLA 11
CACACE LUGI 7
BOSCHI ANGELA OLGA 3
PANARIELLO RITA 3
ALDI ROSARIA 2
BUCCIERO VALENTINA 2
MORESE GIANROCCO ANTONIO 2
BALESTRIERI ROSANNA 2
ARCAMONE MARIA NEVE 0
BANDIERA RAFFAELE 0
VICEDOMINI MICHELE 0
ESPOSITO ANNUNZIATA 0
Progressisti e Democratici
DONNARUMMA SOFIA FELICIA 258
DE VITO DOMENICO 184
GUARRO ANDREA 147
RINALDI ANNA 112
PETRILLO CLAUDIO 84
GAROFALO RITA 24
VITIELLO ANNA 11
ANTONELLI GIULIANO 9
BONIFACIO GERARDO 9
LONGOBARDI GIUSEPPE 8
CANNAVACCIUOLO GIUSEPPE 5
VITIELLO ANNARITA 5
GALLO CARMINE 4
PALOMBA GIUSEPPE 3
GUIDA IMMACOLATA 2
MASULLO ALFONSO 2
VARONE FRANCESCO 2
CUCCURULLO GIANLUCA 1
IMMOBILE LORENZO 1
AMATO GIUSEPPINA 0
CASALE LUISA 0
PRISCO FELICE 0
SCARPA SALVATORE 0
SPAGNUOLO PASQUALE 0
Torre Annunziata Libera
ALFIERI DAVIDE 719
SANSONE CLELIA 355
OLIGO ANGELO 279
ACUNZO LUISA 258
SCHETTINO ROBERTA 185
LONGOBARDI IOLANDA 183
SALVATORE UGO 106
AVINO MARIO 102
MARESCA GENNARO 101
CAPENTIERI SALVATORE 56
VALOIS ANNA 45
OLEANDRO EMILIA 30
FIORENZA FABIO 23
ALFANO RAFFAELLA 22
PADUANO ROSA 22
GRASSI MARIANEVE 20
ARICO' FEDERICA 19
CARLUCCI GENEROSO 19
CIRILLO DENISE 18
GALLINARO ANNUNZIATA 17
CECCO ANNA 16
GAITO SALVATORE 7
MONACO VINCENZO 3
FALANGA LIBERATA 2
Partito Democratico
RUGGIERO GAETANO 418
COLLETTO ANTONIETTA 347
GIORGIO FABIO 320
MONACO ANELLA 282
SCOLARO ROBERTO 252
SORRENTINO GAETANA 246
MANTO GIUSEPPE 215
FIORILLO ALESSANDRO 136
MACERA MARIA 119
SCIGLIANO RAFFAELE 116
SERPICO MARIA 67
PIRRÒ MICHELA 54
SERMINO CARMELA 40
CARAVIELLO FRANCESCO PIO 37
MARESCA ROSARIA 36
LANZIERI MAURO 32
PRETE ANIELLO 30
IODICE SILVERIO 13
BOCCUTO MARIA COLOMBA 3
ANGELONI MARIAGRAZIA 2
VEROPALUMBO LUIGI 1
BIANCO GIUSTINA 0
RUSSO LUIGI 0 GINESTRA ROSALIA 0
Area Socialista
AVITABILE BRUNONE 483
CELONE RAFFAELLA 333
PACIELLO RAFFAELE 211
CIMMINO ALESSANDRA 177
DI DONNA DIANA 175
PAGANO VINCENZO 135
PIRONE ANIELLO 70
MONACO NUNZIA 52
NAPPI LUIGI 52
FIORILLO ANNA 51
CACACE PASQUALINA 43
ANGRISANI FRANCESCO 38
ACUNZO ANTONIO 20
BALZANO FABRIZIO 19
VALERIO ANTONIETTA 19
SACCO ANTONIO 10
PICCIRILLO CIRO 7
SARACINO DENISE 6
TINENZO MARIAROSARIA 6
SCELZO CARMINE 4
CHIANESE LUIGI 3
REFUTO GIANLUIGI 2
OSTAGGIO MASSIMO 0
SEMPLICE ANTONIO 0
Popolari per la pace
DE ROSA ALFONSO 508
CASO FRANCESCA 140
MARESCA EMMANUELE 133
TRAMONTANO ANGELA 85
MONTELLA FRANCESCO 68
TOSCANO GIUSEPPE 61
NOCIGLIO MARIANEVE 56
D'ADDATO EMANUELA 47
PAGANO MARIA 44
MOTOLESE ADELE 40
BISOGNO ALFONSO 36
DE SENA ANGELA 26
ANGIOLELLI ALESSANDRA 20
DI LEVA MARIA 20
IMPARATO ANNACARMELA 12
CIRILLO CARMELA 11
DE RISI FRANCESCA 10
AMORUSO GIULIO 7
CAMPANA PAOLA 7
VEROPALUMBO ANTONIO 7
AMITRANO GIUSEPPEPIO 6
MANCA MASSIMO 5
GAROFALO LUIGI 4
RUSSO ANNA 4
Movimento 5 Stelle
MONACO SALVATORE 290
FLAUTO DANIELA 262
MANZO ADELE 217
PAGANO ERNESTO 197
DE ROGATIS SALVATORE 139
DE SIMONE SALVATORE 125
VALENTE GIUSEPPINA 114
VETTURINO MARCO 112
FARFALLA GUGLIELMO 89
SAMMARCO GIADA 81
LO CASTRO ANGELA 70
GARGIULO ELVIRA 62
ZECCATO ANIELLO 42
MUROLO ANTONIO 32
FAIELLA MARIA ROSARIA 28
TRAPANI GIOVANNI 25
PASTORALE CIRO 25
NAPPI AGOSTINO 24
VITIELLO FRANCESCO 24
AQUINO GIUSEPPA 19
LIGUORI AMEDEO 16
GAGLIARDO MARIANEVE 11
BREGLIA GENNARO 9
ALTOBELLI VINCENZO 6
Oplonti Futura
RUSSO MARCO 177
SORRENTINO EMANUEL 172
VIANELLO DANIELE 165
PROTA SABINA 165
DE LUCA ACHILLE 164
CAPOSSELA ROBERTA 160
IZZO GIOVANNA 157
LA RANA RENATO 157
DE FELICE MARTINA 154
VALCACER GALANTE 144
CASCONE CARMELA 132
FERRAIUOLO ADELAIDE 120
IMPROTA NUNZIO 119
CAROTENUTO ROSA 113
PIROZZI UGO 113
ABBELLITO GENNARO 100
PELLECCHIA STEFANIA 94
CAMERA DANIELA 75
AZZURRO DARIO 62
SOLIMENO GIOVANNI 43
BONIFACIO FRANCESCO 34
FIRMAMENTO IVANOÈ 31
LETTIERI GIANLUCA 17
3 C – Cultura, civiltà e cambiamento
IOVANE MAURO 374
D'ANGELO GAETANO 224
DOTA IMMACOLATA 151
CIRILLO LUIGI 123
DEL SORBO ANIELLO 97
RUSSO SALVATORE 62
FAVILLA MARTINA 34
CUTRUPI PAOLA 25
DI LORENZO DANIELA 25
RUSSO GIUSEPPINA 19
GALLO ANNA 18
FRIZZATO ANNIBALE 10
ESPOSITO CATELLA 9
AURINO ROSA 8
SALVATORE CARMELA 7
IMMOBILE MARIA 6
LOMBARDI LODDI DILETTA 6
PAOLETTI ROSA 6
CAPALDO MICHELA 5
FALANGA DANIELA 5
POLLIO MICHELINA 5
AMMENDOLA GIUSEPPE 4
DI LEVA ALESSIO 3
BALZANO ERNESTO 0
Forza Italia
VERDEZZA RAFFAELE 254
ROVIELLO CARMEN 142
NELLA GIUSEPPE 79
ORRICO BRUNO 63
TESSITORE NUNZIA 41
ORRICO ADA 40
GARGIULO ENRICO 36
BOTTA MARTINA 35
GRILLO MARILENA 33
RANIERI EMANUELE UMBERTO 19
IZZO MARIAROSARIA ANNA 14
BALZANO CARMELA 13
GAMBARDELLA FRANCESCO MARIA 12
DI DONNA SALVATORE 9
PADUANO ALESSIA 8
VISTA ANGELO 6
SOLIMENO MARIAGIOVANNA 5
AMITRANO GIUSEPPE 1
LETTERA NOEMI 1
GALASSO EUGENIO 0
MANZO PAOLA 0
PINTO CRISTIAN 0
TORO SILVIA 0
BORRIELLO ANTONIO 0
Torre dei Valori
DE STEFANO RAFFAELE 378
DI MAIO IMMACOLATA 306
LONGOBARDI GUGLIELMO 222
CIRILLO MASSIMO 217
ANGELLOTTI TIZIANA 157
FIORE ANTONIO 126
CHIRULLO ANNUNZIATA 103
VENDITTO MARIA 86
DI CASOLA MADDALENA 56
ORPELLINO ANTONIO 43
ALFANO IMMA 27
ZIMARRA SALVATORE 25
SOMMA ANTONIO 22
OLIVA VINCENZO 20
LANZIERI MARIANNA 18
SIANO FELICIA 12
GIORDANO FRANCESCA 11
DELLA RAGIONE MICHELINA 5
SANTONICOLA BARBARA 3
PICCOLO SALVATORE 2
CASCONE TIZIANA 1
BALZANO ALBERTO 0
Fare Democratico
PALLONETTO ANTONIO 1.030
PALUMBO MAURIZIO 345
MARESCA FRANCESCO 182
SORRENTINO ALESSANDRA 157
MONACO SALVATORE 99
ALBANO CARLA 93
STINGA GIOVANNA 87
IMPERATORE GIUSEPPE 84
SCARPA LUIGI 58
RUSSO MARTINA 39
DE ANGELIS EMILIANA 28
COPPOLA ANNALISA 24
GAROFALO YLENIA 18
TUGNOLI IRENE 17
GARGIULO MARTINA 8
PINTO VERONICA VERGINE 5
ARCELLA CONSIGLIA 4
CIANO MARIA 4
VICIDOMINI MARIAROSARIA 4
GALASSO RAFFAELLA 3
NAPPO HELGA 2
ESPOSITO LORENZO 0
FORTE ANTONIO 0
VITALE PASQUALE 0
Insieme per Torre
MONTUORO MARIA 193
BENINCASA GIANFRANCO 132
CAIAZZO CARMINE 68
PINTO FRANCESCO 68
SORRENTINO GIUSEPPINA 50
LANZILLO VINCENZO 32
CIRILLO GIUSEPPE 24
GALLO IVAN 16
BALZANO FABIO 16
POLIMENO MARIA 14
RICCIO CARLO 13
DI MARZO FRANCESCO 10
INGENITO VALENTINA 8
DE SANTIS VINCENZO 7
DONADIO CARMELA 6
RAIMO ANNA 5
OTTOBRE SALVATORE 2
MAZZACANO AMEDEO 1
PEPE ANNANTONIA 1
PALMIERI GENEROSO 1
AMITRANO SALVATORE 0
AMITRANO RACHELE 0
Italia Viva
AVITABILE MICHELE 238
VISONE MARIO 194
NELLA FRANCESCO 185
DI VAIO ALFREDO 139
MERCURIO PATRIZIA 102
GOLIA FRANCESCA 54
MARINO ANNUNZIATA 51
FLAUTO ANIELLO 43
NAPOLI ANNA 33
NESPRO ROSA 31
ACUNZO FRANCESCA 29
IORIO GIUSEPPE 22
RIMA ANNA 22
UMIDETTI VINCENZO 22
COPPOLA ANNA 21
TOSCANO ROSARIA 17
ROMANO FRANCESCA 13
FUSCO ROSARIA 12
DI DOMENICO GIUSEPPE 9
MUOIO ANDREA 9
CIPRIANO ROSSELLA 3
Fratelli d’Italia
LANZETTA FRANCESCO 134
VITIELLO SIMONETTA 108
DI PAOLO GENNARO 56
IZZO MICHELE 41
PADUANO BEATRICE 37
D'ALESSANDRO ARTURO 20
ALINI LUCA 18
ROMITO ANTONIO 9
AIELLO SIMONA FATIMA CIRA 7
MALANDRINO CARMEN 6
TELESE FILIPPO 6
FIORENTINO FRANCESCO 4
LANDI GIOVANNI 4
CIRILLO MARIA 3
CORCIONE DARIO 2
BORRIELLO ANTONIETTA 1
BORRIELLO FRANCESCO 1
IZZINI LEOPOLDO 1
MAPPA ANTONIO 1
NAPOLETANO MARIA CIRA 1
ADAMO CLETO 0
BASSO KATYA 0 E
SPOSITO RAFFAELE 0
NAPOLETANO ANIELLO 0
Orgoglio e Dignità Torrese
QUARANTA ANASTASIA 184
FOGLIAMANZILLO ANDREA 178
CIRILLO GIUSEPPE 154
NAPOLI ANTONIO 97
VITAGLIANO MATTEO 49
VITULANO GENNARO 46
IAPICCA VALENTINA 43
TROPEA FRANCESCO 37
LOMBARDI ANTONIO 36
CUOMO GERARDO 15
LANGELLA MARIAROSARIA 14
BORRELLI ALBERTO 11
CAROTENUTO RAFFAELINA 11
UMIDETTI TOMMASO 8
CHIANESE MARILENA ANTONIETTA 7
SESSA FRANCESCO 7
SORRENTINO ALFONSO 6
ROMANUCCI ROBERTA 3
SCOGNAMIGLIO ERNESTA 3
GARGANO ANGELO 2
SAMMARCO ASSUNTA 2
BENEDETTO PASQUALE 1
FASOLETTO ALESSANDRO 0
RAIMO GIANFRANCO 0