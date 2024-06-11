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A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata. Di seguito i risultati sulle preferenze dei candidati al consiglio comunale:

Azione – Siamo Europei

CIRILLO EMANUELA 238

BERGAMASCO CLAUDIO 190

MANTO GAETANO 137

MIELE ROBERTA 121

ALTURA ADELAIDE 32

MATRONE MICHELE 32

GALLO SALVATORE 29

CONTILLO GIANPIERO 24

OSTUNI ANTONIO 13

DE ROSA SALVATORE 9

CIRILLO STEFANIA 6

CIRILLO ANIELLO 5

LANGELLA GENNARO 3

GRANATA EMMANUELA 1

ESPOSITO DENNIS BRUNO 0

SANTACROCE GAIA 0

SICIGNANO NICOLA 0

MAURO SIMONA 0

 

+ Europa

DI MAIO MARIA 301

SALVI GERARDO 251

NOCERINO RAFFAELLA 113

FRASCHETTA ANTONIO 39

BIFULCO MICHELA 38

GIGLIO PASQUALE DANIELE 32

LANGELLA STEFANIA 29

VITIELLO LOREDANA 28

SCARPA SALVATORE 26

DI VINCENZO MARY 19

ESPOSITO MICHELE 17

SAVINO GRAZIA 11

CATAPANO SALVATORE 6

BUCCIERO FABIO 5

SOLIMENO FILOMENA 4

MANZO FERDINANDO 3

CONTE ROBERTO 2

ANDOLFI IVANO 0

ESPOSITO GIUSEPPE 0

CARPENTIERI PASQUALE 0

 

Per le persone e la comunità

ALESSANDRELLA FRANCESCO 115

COMMONE RITA 101

TRERE' GIUSEPPE 83

MOLLO LUIGI 61

SANNINO PAOLA 60

SARTO LINO 46

BRANCACCIO PATRIZIA 43

COPPOLA MAURIZIO 38

QUILICI BIANCA 37

FARINA GUIDO 30

CASO GRAZIA 17

SCASSILLO STEFANIA 13

VERDOLIVA ANTONELLA 11

CACACE LUGI 7

BOSCHI ANGELA OLGA 3

PANARIELLO RITA 3

ALDI ROSARIA 2

BUCCIERO VALENTINA 2

MORESE GIANROCCO ANTONIO 2

BALESTRIERI ROSANNA 2

ARCAMONE MARIA NEVE 0

BANDIERA RAFFAELE 0

VICEDOMINI MICHELE 0

ESPOSITO ANNUNZIATA 0

 

Progressisti e Democratici

DONNARUMMA SOFIA FELICIA 258

DE VITO DOMENICO 184

GUARRO ANDREA 147

RINALDI ANNA 112

PETRILLO CLAUDIO 84

GAROFALO RITA 24

VITIELLO ANNA 11

ANTONELLI GIULIANO 9

BONIFACIO GERARDO 9

LONGOBARDI GIUSEPPE 8

CANNAVACCIUOLO GIUSEPPE 5

VITIELLO ANNARITA 5

GALLO CARMINE 4

PALOMBA GIUSEPPE 3

GUIDA IMMACOLATA 2

MASULLO ALFONSO 2

VARONE FRANCESCO 2

CUCCURULLO GIANLUCA 1

IMMOBILE LORENZO 1

AMATO GIUSEPPINA 0

CASALE LUISA 0

PRISCO FELICE 0

SCARPA SALVATORE 0

SPAGNUOLO PASQUALE 0

 

Torre Annunziata Libera

ALFIERI DAVIDE 719

SANSONE CLELIA 355

OLIGO ANGELO 279

ACUNZO LUISA 258

SCHETTINO ROBERTA 185

LONGOBARDI IOLANDA 183

SALVATORE UGO 106

AVINO MARIO 102

MARESCA GENNARO 101

CAPENTIERI SALVATORE 56

VALOIS ANNA 45

OLEANDRO EMILIA 30

FIORENZA FABIO 23

ALFANO RAFFAELLA 22

PADUANO ROSA 22

GRASSI MARIANEVE 20

ARICO' FEDERICA 19

CARLUCCI GENEROSO 19

CIRILLO DENISE 18

GALLINARO ANNUNZIATA 17

CECCO ANNA 16

GAITO SALVATORE 7

MONACO VINCENZO 3

FALANGA LIBERATA 2

 

Partito Democratico

RUGGIERO GAETANO 418

COLLETTO ANTONIETTA 347

GIORGIO FABIO 320

MONACO ANELLA 282

SCOLARO ROBERTO 252

SORRENTINO GAETANA 246

MANTO GIUSEPPE 215

FIORILLO ALESSANDRO 136

MACERA MARIA 119

SCIGLIANO RAFFAELE 116

SERPICO MARIA 67

PIRRÒ MICHELA 54

SERMINO CARMELA 40

CARAVIELLO FRANCESCO PIO 37

MARESCA ROSARIA 36

LANZIERI MAURO 32

PRETE ANIELLO 30

IODICE SILVERIO 13

BOCCUTO MARIA COLOMBA 3

ANGELONI MARIAGRAZIA 2

VEROPALUMBO LUIGI 1

BIANCO GIUSTINA 0

RUSSO LUIGI 0 GINESTRA ROSALIA 0

 

Area Socialista

AVITABILE BRUNONE 483

CELONE RAFFAELLA 333

PACIELLO RAFFAELE 211

CIMMINO ALESSANDRA 177

DI DONNA DIANA 175

PAGANO VINCENZO 135

PIRONE ANIELLO 70

MONACO NUNZIA 52

NAPPI LUIGI 52

FIORILLO ANNA 51

CACACE PASQUALINA 43

ANGRISANI FRANCESCO 38

ACUNZO ANTONIO 20

BALZANO FABRIZIO 19

VALERIO ANTONIETTA 19

SACCO ANTONIO 10

PICCIRILLO CIRO 7

SARACINO DENISE 6

TINENZO MARIAROSARIA 6

SCELZO CARMINE 4

CHIANESE LUIGI 3

REFUTO GIANLUIGI 2

OSTAGGIO MASSIMO 0

SEMPLICE ANTONIO 0

 

Popolari per la pace

DE ROSA ALFONSO 508

CASO FRANCESCA 140

MARESCA EMMANUELE 133

TRAMONTANO ANGELA 85

MONTELLA FRANCESCO 68

TOSCANO GIUSEPPE 61

NOCIGLIO MARIANEVE 56

D'ADDATO EMANUELA 47

PAGANO MARIA 44

MOTOLESE ADELE 40

BISOGNO ALFONSO 36

DE SENA ANGELA 26

ANGIOLELLI ALESSANDRA 20

DI LEVA MARIA 20

IMPARATO ANNACARMELA 12

CIRILLO CARMELA 11

DE RISI FRANCESCA 10

AMORUSO GIULIO 7

CAMPANA PAOLA 7

VEROPALUMBO ANTONIO 7

AMITRANO GIUSEPPEPIO 6

MANCA MASSIMO 5

GAROFALO LUIGI 4

RUSSO ANNA 4

 

Movimento 5 Stelle

MONACO SALVATORE 290

FLAUTO DANIELA 262

MANZO ADELE 217

PAGANO ERNESTO 197

DE ROGATIS SALVATORE 139

DE SIMONE SALVATORE 125

VALENTE GIUSEPPINA 114

VETTURINO MARCO 112

FARFALLA GUGLIELMO 89

SAMMARCO GIADA 81

LO CASTRO ANGELA 70

GARGIULO ELVIRA 62

ZECCATO ANIELLO 42

MUROLO ANTONIO 32

FAIELLA MARIA ROSARIA 28

TRAPANI GIOVANNI 25

PASTORALE CIRO 25

NAPPI AGOSTINO 24

VITIELLO FRANCESCO 24

AQUINO GIUSEPPA 19

LIGUORI AMEDEO 16

GAGLIARDO MARIANEVE 11

BREGLIA GENNARO 9

ALTOBELLI VINCENZO 6

 

Oplonti Futura

RUSSO MARCO 177

SORRENTINO EMANUEL 172

VIANELLO DANIELE 165

PROTA SABINA 165

DE LUCA ACHILLE 164

CAPOSSELA ROBERTA 160

IZZO GIOVANNA 157

LA RANA RENATO 157

DE FELICE MARTINA 154

VALCACER GALANTE 144

CASCONE CARMELA 132

FERRAIUOLO ADELAIDE 120

IMPROTA NUNZIO 119

CAROTENUTO ROSA 113

PIROZZI UGO 113

ABBELLITO GENNARO 100

PELLECCHIA STEFANIA 94

CAMERA DANIELA 75

AZZURRO DARIO 62

SOLIMENO GIOVANNI 43

BONIFACIO FRANCESCO 34

FIRMAMENTO IVANOÈ 31

LETTIERI GIANLUCA 17

 

3 C – Cultura, civiltà e cambiamento

IOVANE MAURO 374

D'ANGELO GAETANO 224

DOTA IMMACOLATA 151

CIRILLO LUIGI 123

DEL SORBO ANIELLO 97

RUSSO SALVATORE 62

FAVILLA MARTINA 34

CUTRUPI PAOLA 25

DI LORENZO DANIELA 25

RUSSO GIUSEPPINA 19

GALLO ANNA 18

FRIZZATO ANNIBALE 10

ESPOSITO CATELLA 9

AURINO ROSA 8

SALVATORE CARMELA 7

IMMOBILE MARIA 6

LOMBARDI LODDI DILETTA 6

PAOLETTI ROSA 6

CAPALDO MICHELA 5

FALANGA DANIELA 5

POLLIO MICHELINA 5

AMMENDOLA GIUSEPPE 4

DI LEVA ALESSIO 3

BALZANO ERNESTO 0

 

Forza Italia

VERDEZZA RAFFAELE 254

ROVIELLO CARMEN 142

NELLA GIUSEPPE 79

ORRICO BRUNO 63

TESSITORE NUNZIA 41

ORRICO ADA 40

GARGIULO ENRICO 36

BOTTA MARTINA 35

GRILLO MARILENA 33

RANIERI EMANUELE UMBERTO 19

IZZO MARIAROSARIA ANNA 14

BALZANO CARMELA 13

GAMBARDELLA FRANCESCO MARIA 12

DI DONNA SALVATORE 9

PADUANO ALESSIA 8

VISTA ANGELO 6

SOLIMENO MARIAGIOVANNA 5

AMITRANO GIUSEPPE 1

LETTERA NOEMI 1

GALASSO EUGENIO 0

MANZO PAOLA 0

PINTO CRISTIAN 0

TORO SILVIA 0

BORRIELLO ANTONIO 0

 

Torre dei Valori

DE STEFANO RAFFAELE 378

DI MAIO IMMACOLATA 306

LONGOBARDI GUGLIELMO 222

CIRILLO MASSIMO 217

ANGELLOTTI TIZIANA 157

FIORE ANTONIO 126

CHIRULLO ANNUNZIATA 103

VENDITTO MARIA 86

DI CASOLA MADDALENA 56

ORPELLINO ANTONIO 43

ALFANO IMMA 27

ZIMARRA SALVATORE 25

SOMMA ANTONIO 22

OLIVA VINCENZO 20

LANZIERI MARIANNA 18

SIANO FELICIA 12

GIORDANO FRANCESCA 11

DELLA RAGIONE MICHELINA 5

SANTONICOLA BARBARA 3

PICCOLO SALVATORE 2

CASCONE TIZIANA 1

BALZANO ALBERTO 0

 

Fare Democratico

PALLONETTO ANTONIO 1.030

PALUMBO MAURIZIO 345

MARESCA FRANCESCO 182

SORRENTINO ALESSANDRA 157

MONACO SALVATORE 99

ALBANO CARLA 93

STINGA GIOVANNA 87

IMPERATORE GIUSEPPE 84

SCARPA LUIGI 58

RUSSO MARTINA 39

DE ANGELIS EMILIANA 28

COPPOLA ANNALISA 24

GAROFALO YLENIA 18

TUGNOLI IRENE 17

GARGIULO MARTINA 8

PINTO VERONICA VERGINE 5

ARCELLA CONSIGLIA 4

CIANO MARIA 4

VICIDOMINI MARIAROSARIA 4

GALASSO RAFFAELLA 3

NAPPO HELGA 2

ESPOSITO LORENZO 0

FORTE ANTONIO 0

VITALE PASQUALE 0

 

Insieme per Torre

MONTUORO MARIA 193

BENINCASA GIANFRANCO 132

CAIAZZO CARMINE 68

PINTO FRANCESCO 68

SORRENTINO GIUSEPPINA 50

LANZILLO VINCENZO 32

CIRILLO GIUSEPPE 24

GALLO IVAN 16

BALZANO FABIO 16

POLIMENO MARIA 14

RICCIO CARLO 13

DI MARZO FRANCESCO 10

INGENITO VALENTINA 8

DE SANTIS VINCENZO 7

DONADIO CARMELA 6

RAIMO ANNA 5

OTTOBRE SALVATORE 2

MAZZACANO AMEDEO 1

PEPE ANNANTONIA 1

PALMIERI GENEROSO 1

AMITRANO SALVATORE 0

AMITRANO RACHELE 0

 

Italia Viva

AVITABILE MICHELE 238

VISONE MARIO 194

NELLA FRANCESCO 185

DI VAIO ALFREDO 139

MERCURIO PATRIZIA 102

GOLIA FRANCESCA 54

MARINO ANNUNZIATA 51

FLAUTO ANIELLO 43

NAPOLI ANNA 33

NESPRO ROSA 31

ACUNZO FRANCESCA 29

IORIO GIUSEPPE 22

RIMA ANNA 22

UMIDETTI VINCENZO 22

COPPOLA ANNA 21

TOSCANO ROSARIA 17

 ROMANO FRANCESCA 13

FUSCO ROSARIA 12

DI DOMENICO GIUSEPPE 9

MUOIO ANDREA 9

CIPRIANO ROSSELLA 3

 

Fratelli d’Italia

LANZETTA FRANCESCO 134

VITIELLO SIMONETTA 108

DI PAOLO GENNARO 56

IZZO MICHELE 41

PADUANO BEATRICE 37

D'ALESSANDRO ARTURO 20

ALINI LUCA 18

ROMITO ANTONIO 9

AIELLO SIMONA FATIMA CIRA 7

MALANDRINO CARMEN 6

TELESE FILIPPO 6

FIORENTINO FRANCESCO 4

LANDI GIOVANNI 4

CIRILLO MARIA 3

CORCIONE DARIO 2

BORRIELLO ANTONIETTA 1

BORRIELLO FRANCESCO 1

IZZINI LEOPOLDO 1

MAPPA ANTONIO 1

NAPOLETANO MARIA CIRA 1

ADAMO CLETO 0

BASSO KATYA 0 E

SPOSITO RAFFAELE 0

NAPOLETANO ANIELLO 0

 

Orgoglio e Dignità Torrese

QUARANTA ANASTASIA 184

FOGLIAMANZILLO ANDREA 178

CIRILLO GIUSEPPE 154

NAPOLI ANTONIO 97

VITAGLIANO MATTEO 49

VITULANO GENNARO 46

IAPICCA VALENTINA 43

TROPEA FRANCESCO 37

LOMBARDI ANTONIO 36

CUOMO GERARDO 15

LANGELLA MARIAROSARIA 14

BORRELLI ALBERTO 11

CAROTENUTO RAFFAELINA 11

UMIDETTI TOMMASO 8

CHIANESE MARILENA ANTONIETTA 7

SESSA FRANCESCO 7

SORRENTINO ALFONSO 6

ROMANUCCI ROBERTA 3

SCOGNAMIGLIO ERNESTA 3

GARGANO ANGELO 2

SAMMARCO ASSUNTA 2

BENEDETTO PASQUALE 1

FASOLETTO ALESSANDRO 0

RAIMO GIANFRANCO 0

 

 

 