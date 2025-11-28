A cura della Redazione

Questa mattina si è svolta in prima convocazione la seduta del Consiglio comunale di Torre Annunziata, convocata per discutere dieci punti all’ordine del giorno: due variazioni d’urgenza al bilancio, una delibera per l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, l’assestamento generale di bilancio e sei riconoscimenti di debiti fuori bilancio.

Tra i temi all’esame dell’aula, il più urgente era l’assestamento generale di bilancio, da approvare entro il 30 novembre. Un mancato via libera entro la scadenza avrebbe comportato l’avvio della gestione provvisoria, con la conseguente limitazione delle spese alle sole attività essenziali.

In apertura di seduta, però, i consiglieri di maggioranza presenti erano appena 12, numero insufficiente a garantire il quorum. A rendere valida la riunione sono stati quattro consiglieri di opposizione che hanno scelto di essere presenti in aula. Tra questi, Salvatore Monaco (Movimento 5 Stelle) ha votato, insieme alla maggioranza, a favore dei primi quattro punti all’ordine del giorno, astenendosi solo sui debiti fuori bilancio. Gli altri tre consiglieri, Mauro Iovane, Raffaele De Stefano e Maurizio Palumbo, si sono invece astenuti su tutte le proposte.

La seduta si è quindi svolta senza voti contrari, evidenziando un’opposizione politicamente silente nella giornata odierna. La posizione del M5S, percepita come più collaborativa con la maggioranza, è apparsa in netto contrasto con i toni molto critici della fase pre-elettorale.

Assenti tra le file della maggioranza il capogruppo e la consigliera del Partito Democratico, Fabio Giorgio e Nella Monaco, la consigliera del Movimento per la Pace Francesca Caso e la consigliera dell’Area Socialista Raffaella Celone. E’ da escludere qualsiasi forma di dissenso politico, ma solo indisponibilità per motivi personali. Assenti anche i consiglieri di opposizione di Oplonti Futura (Lucio D'Avino e Marco Russo), di Fare Democratico Antonio Pallonetto, e di Italia Viva Michele Avitabile.