A cura della Redazione

Un nuovo progetto per rendere Torre Annunziata più curata, sicura e accogliente potrebbe presto vedere la luce. Il Gruppo Consiliare Oplonti Futura, tramite il consigliere comunale Lucio D’Avino, ha protocollato una proposta indirizzata al Sindaco Corrado Cuccurullo e alla Giunta Comunale: il progetto ASU 2026 denominato “Res Publica – Cura e Presidia”.

L’iniziativa prevede l’impiego di 17 lavoratori ASU (Attività Socialmente Utili) per 12 mesi, senza alcun onere economico per le casse comunali, grazie al sussidio erogato dall’INPS. L’obiettivo è rafforzare il decoro urbano, la manutenzione e la sicurezza della città, garantendo un presidio costante del territorio.

Cinque sono le aree operative individuate: la cura del verde pubblico e il contrasto alle micro-discariche, il monitoraggio e supporto alla manutenzione stradale, il presidio delle scuole negli orari di ingresso e uscita, l’accoglienza turistica presso gli Scavi di Oplonti e le stazioni ferroviarie, e infine la sorveglianza durante eventi e nel periodo estivo.

“Oplonti Futura propone una soluzione concreta, sostenibile e immediatamente attivabile per rafforzare la cura della nostra città”, ha dichiarato D’Avino, sottolineando l’importanza di strumenti di inclusione sociale e di un presidio civico continuo.

La proposta è ora all’attenzione della Giunta, pronta per l’avvio dell’iter amministrativo che potrebbe trasformare il progetto in realtà entro breve tempo, portando un tangibile miglioramento nella vita quotidiana dei cittadini.