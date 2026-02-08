A cura della Redazione

«Nella colmata mettiamoci Manfredi», è la scritta offensiva contro il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, comparsa sui muri di Bagnoli in occasione del corteo contro l’America’s Cup, scatenando la condanna di esponenti istituzionali e politici che hanno espresso solidarietà al primo cittadino.

"Al Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi solidarietà e vicinanza mia personale e dell’intera città di Torre Annunziata per le gravi offese ricevute - la dichiarazione del sindaco Corrado Cuccurullo -. Qualsiasi forma di violenza, non solo fisica ma anche verbale, va contrastata con forza. Condanniamo con assoluta fermezza le manifestazioni che incitano alla violenza”.

"Totale solidarietà al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi per la vergognosa scritta comparsa a Bagnoli - afferma il sindaco di Castellammare di Stabia Luigi Vicinanza -. La violenza verbale avvelena la vita pubblica, getta le basi per altre più inquietanti forme di violenza. Nulla può giustificarla".