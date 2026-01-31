A cura della Redazione

La nomina della Commissione d’accesso al Comune di Castellammare di Stabia ha segnato un punto di svolta nei rapporti politici tra il Partito Democratico regionale e il sindaco Luigi Vicinanza. Con una recente nota, il segretario regionale del Pd Piero De Luca ha di fatto ritirato la fiducia politica al primo cittadino stabiese, una presa di posizione che, tuttavia, non è stata condivisa dal gruppo consiliare dem in Consiglio comunale.

Una scelta netta che, al momento, non ha trovato un’analoga applicazione per il Comune di Torre Annunziata, dove pure è operativa una Commissione d’accesso già dall’inizio dell’anno. Su questa differenza di atteggiamento interviene il segretario cittadino del Pd oplontino, Ciro Passeggia (nella foto), che nella mattinata odierna ha diffuso un comunicato esprimendo forti preoccupazioni per il rischio di un nuovo commissariamento della città per altri 24 mesi.

Secondo Passeggia, le motivazioni che hanno spinto il segretario regionale De Luca ad assumere una posizione politica così decisa sulla situazione di Castellammare di Stabia, pur nel rispetto delle differenze di contesto, sono legittime e comprensibili. Tuttavia, analoghe criticità riguardano anche Torre Annunziata, come già evidenziato dallo stesso De Luca in un recente incontro svoltosi a Napoli, alla luce dell’iniziativa assunta dalla Prefettura con l’invio della Commissione d’accesso.

Per il segretario cittadino del Pd, rinviare scelte difficili non aiuta la città. «Il differimento di decisioni che probabilmente risultano dolorose per chi le assume – si legge nella nota – non serve a Torre Annunziata. Con coraggio e determinazione, nella consapevolezza che la città ha bisogno di chiarezza, bisogna agire per evitare il rischio concreto di altri due anni di commissariamento».

Un appello, dunque, a una presa di responsabilità politica chiara e tempestiva, affinché Torre Annunziata non resti sospesa in una fase di incertezza che potrebbe avere conseguenze pesanti sul futuro amministrativo della comunità.