A cura della Redazione

È questa la richiesta avanzata dai consiglieri comunali di Oplonti Futura, Lucio D’Avino e Marco Russo, che hanno presentato una formale istanza al Prefetto di Napoli per sollecitare interventi urgenti a tutela della sicurezza cittadina.

La richiesta alla Prefettura

L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione tra i cittadini per l’aumento di episodi di criminalità (sparatoria in via Roma, rapina in via Vesuvio), violenza e degrado urbano registrati negli ultimi mesi in diverse zone della città. Una situazione che, secondo i consiglieri di opposizione, sta alimentando un diffuso senso di insicurezza nella comunità.

D’Avino e Russo ricordano di aver già sollevato il tema nelle sedi istituzionali del Consiglio comunale, presentando proposte e richieste per spingere l’amministrazione ad avviare un confronto con le autorità statali competenti al fine di rafforzare i presidi di sicurezza sul territorio.

Tali iniziative, tuttavia, non avrebbero finora avuto un seguito concreto.

La proposta: inserire la città nell’operazione “Strade Sicure”

Alla luce del progressivo peggioramento della situazione, il gruppo Oplonti Futura ha deciso di rivolgersi direttamente alla Prefettura, chiedendo di valutare con urgenza l’inserimento di Torre Annunziata tra le città interessate dall’operazione “Strade Sicure”.

Con l’istanza presentata, i consiglieri chiedono inoltre alla Prefettura di valutare ulteriori interventi per rafforzare il coordinamento tra Forze di Polizia e Istituzioni locali, oltre a fornire indicazioni operative utili per migliorare le strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminali e al degrado urbano.

“La sicurezza deve essere una priorità”

«La sicurezza dei cittadini deve rappresentare una priorità assoluta – dichiarano i consiglieri di Oplonti Futura –. Con questa iniziativa intendiamo sollecitare un intervento concreto delle istituzioni competenti affinché venga garantito un controllo più incisivo del territorio e siano adottate tutte le misure necessarie per tutelare la serenità e la qualità della vita della nostra comunità».

