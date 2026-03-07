A cura della Redazione

Momenti di paura in pieno giorno a Torre Annunziata, dove un agguato fallito ha seminato il panico in via Roma.

Intorno alle 11 di questa mattina, sabato 7 marzo, due uomini in sella a una moto hanno affiancato un uomo che viaggiava su uno scooter ed esploso diversi colpi d’arma da fuoco nel tentativo di colpirlo.

Il bersaglio è riuscito a fuggire senza essere raggiunto dai proiettili, mentre gli spari hanno provocato il fuggi fuggi tra residenti, commercianti e passanti presenti lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare i responsabili. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti.

Sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Corrado Cuccurullo: «Sparare in pieno centro cittadino, tra la gente, mettendo a rischio la vita di passanti e residenti è un fatto intollerabile. Confido che gli inquirenti facciano rapidamente piena luce su quanto accaduto e assicurino alla giustizia i responsabili».