A cura della Redazione

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano sono intervenuti presso l’ospedale Maresca per una donna di 25 anni giunta al pronto soccorso con ferite da arma da taglio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane sarebbe stata colpita con un coltello da cucina durante una lite avvenuta con una conoscente. La vittima ha riportato ferite al gluteo e alla coscia sinistra. Le sue condizioni non sarebbero gravi: la prognosi non è stata ancora formalizzata, ma la donna è attualmente ricoverata in osservazione e non è in pericolo di vita.

Le indagini, avviate immediatamente dai militari dell’Arma, hanno consentito di identificare la presunta responsabile dell’aggressione in una 24enne. Quest’ultima è stata denunciata a piede libero per possesso ingiustificato di arma da taglio e per lesioni personali aggravate.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e le cause che hanno portato alla violenta lite.