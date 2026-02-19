A cura della Redazione

Operazione della Polizia Municipale allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, dove questa mattina sono stati sequestrati alcuni locali dell’impianto sportivo. I sigilli sono stati apposti nell’ambito di un’attività di Polizia Giudiziaria coordinata dal comandante Gianluigi Palazzo.

Il provvedimento ha riguardato spazi già precedentemente interdetti: palestra, depositi e seminterrato. Secondo quanto si apprende, nel sequestro rientrerebbe anche il bar. Le zone interessate risultavano da tempo inaccessibili al pubblico e non utilizzate dalla società sportiva.

Nessuna conseguenza, invece, per la partita in programma domenica contro la compagine Nissa. Il Savoia scenderà regolarmente in campo, nel rispetto del calendario del campionato.