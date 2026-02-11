A cura della Redazione

Incidente sull’autostrada Napoli-Salerno nel tratto compreso tra le uscite di Torre del Greco Nord e Torre Annunziata Nord, in direzione Salerno. Una Fiat 500, mentre procedeva lungo l’arteria, ha improvvisamente sbandato, forse a causa della pioggia, terminando la corsa contro il guard rail. Nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso l’automobilista rimasto ferito e lo hanno trasportato in ospedale per le cure necessarie.

A causa dell’incidente si sono registrati rallentamenti e lunghe code nel tratto interessato, con la circolazione tornata regolare solo dopo la rimozione del veicolo incidentato dalla carreggiata.