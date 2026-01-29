A cura della Redazione

Inseguimento all’alba tra San Giorgio a Cremano e Portici, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 30enne di Poggioreale e denunciato un 20enne di Scampia, entrambi trovati a bordo di un’auto con armi e strumenti per lo scasso.

I fatti sono avvenuti intorno alle 7.30 del mattino, quando i militari hanno intimato l’alt a una Fiat Panda con a bordo i due giovani. Il conducente, però, non si è fermato dando il via a un inseguimento lungo le strade cittadine, terminato a Portici a causa della foratura di uno pneumatico dell’utilitaria.

Una volta costretti a fermarsi, il 20enne, meccanico incensurato di Scampia, si è arreso senza opporre resistenza ed è stato denunciato. Diversa la condotta dell’altro occupante, Ivan Engheben, 30 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare nel suo appartamento di Poggioreale, che ha tentato di fuggire a piedi prima di essere bloccato dai carabinieri.

Nel corso della perquisizione personale, i militari hanno trovato nelle tasche dell’uomo un coltello a serramanico e un decodificatore di centraline elettroniche per auto. All’interno della Fiat Panda, invece, sono stati rinvenuti una smerigliatrice a batterie, una mazzola e altri arnesi utilizzati per lo scasso.

Il 30enne è stato arrestato con le accuse di evasione, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e strumenti atti allo scasso, mentre il 20enne è stato denunciato a piede libero. L’arrestato è attualmente in attesa di giudizio.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook