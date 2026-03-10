A cura della Redazione

Non si fermano gli episodi di criminalità a Torre Annunziata. Nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, una banda di ladri ha preso di mira la gioielleria Di Sarno, situata in corso Umberto I, nel cuore della città.

I malviventi hanno divelto la parte inferiore della serranda riuscendo così a introdursi all’interno del negozio. Una volta entrati, hanno portato via numerosi gioielli, per un bottino stimato in parecchie migliaia di euro, per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

A far scattare l’allarme è stato il sistema di sicurezza dell’attività commerciale. Sul posto sono intervenute le guardie giurate dell’Union Security e gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, diretto dal dirigente Francesco Cerciello, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona per risalire ai responsabili.

Quello avvenuto nella notte rappresenta il terzo episodio di criminalità registrato in città nel giro di appena tre giorni. Sabato mattina, intorno alle 11, in via Roma sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco contro un uomo in sella a uno scooter. Nel primo pomeriggio della stessa giornata, invece, una rapina è stata messa a segno ai danni dell’agenzia di scommesse Sisal Matchpoint di via Vesuvio.

Gli ultimi episodi hanno riacceso il dibattito politico sulla sicurezza in città. Il gruppo consiliare Oplonti Futura, che in passato aveva già proposto in Consiglio comunale di richiedere l’operazione “Strade Sicure” con il supporto dell’Esercito, proposta poi respinta dalla maggioranza, è tornato sull’argomento scrivendo direttamente al prefetto Michele di Bari.

Una serie di fatti che alimenta la preoccupazione tra i cittadini e incide sulla percezione di sicurezza, nonostante l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel controllo delle aree più sensibili del territorio.

