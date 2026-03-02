A cura della Redazione

Momenti di tensione ieri mattina lungo l’Autostrada del Mediterraneo A2, nei pressi dello svincolo di Padula Buonabitacolo, dove si sono verificati violenti scontri tra tifoserie organizzate.

Secondo una prima ricostruzione, gruppi riconducibili al Frosinone Calcio e al Savoia 1908 sarebbero entrati in contatto all’uscita autostradale. Persone con il volto coperto avrebbero intercettato i mezzi della tifoseria del Frosinone, dando vita a un’azione rapida e violenta.

Nel corso dell’assalto sono stati danneggiati un autobus e alcune vetture in transito: vetri infranti e carrozzerie danneggiate il bilancio dell’episodio. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno provveduto a ripristinare la viabilità e ad avviare immediatamente le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare i responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno della violenza legata al tifo organizzato e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione lungo le principali arterie di collegamento.