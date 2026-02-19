A cura della Redazione

E’ mattina inoltrata a Lettere quando i militari arrestano un 57 enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Nell' abitazione Pasquale Manzo nascondeva 32 kg di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. E ancora, 40 proiettili di vario calibro nascosti in un vecchio calzino, 3 caricatori per kalashnikov e 2 passamontagna ricavati da berretti di lana. Particolare curioso: nel verbale di sequestro, circa un chilo di Balistite, la polvere da sparo inventata dal chimico Alfred Bernhard Nobel.

L’uomo, arrestato per ricettazione e detenzione illecita di munizioni e parti di arma da guerra, è ora in carcere.