A cura della Redazione

Proseguono i servizi straordinari disposti dalla Questura di Napoli per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore la Polizia di Stato ha arrestato un 21enne di Torre Annunziata e denunciato un 19enne di Boscoreale, entrambi accusati di detenzione illecita di droga.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante un controllo in via Nolana, hanno fermato un’auto con a bordo il 21enne, trovato in possesso di un involucro di cocaina e 20 euro in contanti. La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire altri 13 involucri della stessa sostanza e 245 euro suddivisi in banconote di diverso taglio. Il giovane è stato quindi arrestato.

Nel corso di un’altra attività investigativa, gli stessi poliziotti hanno eseguito un controllo presso l’abitazione di un 19enne di Boscoreale che, al momento dell’accesso, era assente. Alla presenza di un familiare e con il supporto dell’unità cinofila antidroga, gli agenti hanno scoperto 13 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un chilogrammo, oltre a circa 5 grammi di marijuana e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Poco dopo il giovane si è presentato negli uffici del Commissariato ed è stato denunciato in stato di libertà. L’operazione rientra nel più ampio piano di controlli straordinari finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti sul territorio.