Non si ferma l’ondata di furti che da settimane interessa la zona nord di Torre Annunziata, in particolare l’area compresa tra via Prota e via Caravelli. L’ennesimo episodio si è verificato nella serata di ieri all’interno del Parco del Sole, in via Caravelli, dove un tentativo di furto ai danni di una coppia di anziani è stato fortunatamente sventato.

Erano circa le 18 quando un ladro si è introdotto dalla porta principale di un appartamento al primo piano, approfittando di un momento di apparente tranquillità. L’orario non era casuale: in televisione era in corso la partita di calcio Juventus-Napoli e il malvivente contava di agire indisturbato.

Il piano è però saltato quando il ladro si è trovato improvvisamente faccia a faccia con l’anziana padrona di casa, impegnata in una telefonata con la figlia. Colta dallo spavento, la donna ha urlato a gran voce, mettendo in fuga l’intruso. In pochi istanti sono accorsi alcuni residenti del parco e il genero della donna, ma del ladro non c’era ormai più traccia.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia dei carabinieri, che ha setacciato l’intera area del parco alla ricerca del malvivente, senza però riuscire a rintracciarlo.

Per la coppia di anziani non si tratta purtroppo del primo episodio. Già la sera di Natale, due ladri erano riusciti a introdursi nell’abitazione forzando un infisso del balcone, ma anche in quella circostanza la prontezza del padrone di casa e le sue urla avevano messo in fuga i malintenzionati.

Tra i residenti cresce la preoccupazione per la sicurezza. «Siamo molto uniti e solidali tra noi – raccontano alcuni inquilini – e accorriamo ogni volta che c’è bisogno. Stiamo valutando anche l’ipotesi di organizzarci in ronde per garantire maggiore tranquillità. Ringraziamo i carabinieri che sono intervenuti immediatamente e hanno controllato ogni angolo del parco. Purtroppo i furti negli appartamenti stanno diventando un problema serio. Le forze dell’ordine fanno il possibile, ma la carenza di uomini e mezzi non aiuta».

Episodi come questo confermano un clima di crescente insicurezza che colpisce soprattutto le fasce più fragili della popolazione, come gli anziani. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine resta fondamentale, ma da sola non basta: serve un rafforzamento dei controlli e una strategia più incisiva per arginare un fenomeno che rischia di trasformare la paura in una presenza costante nella quotidianità dei residenti.